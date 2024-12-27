Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Аталанта»: определён фаворит центрального матча тура Серии А

«Лацио» — «Аталанта»: определён фаворит центрального матча тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

28 декабря в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет действующего победителя Лиги Европы «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Материалы по теме
«Лацио» — «Аталанта». Вот он — зимний чемпион
«Лацио» — «Аталанта». Вот он — зимний чемпион

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно 39% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Материалы по теме
«Кальяри» — «Интер». В погоне за «Аталантой» и «Наполи»
«Кальяри» — «Интер». В погоне за «Аталантой» и «Наполи»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android