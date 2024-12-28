«Лацио» — «Аталанта»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Италии

28 декабря в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет действующего победителя Лиги Европы «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно 39% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.