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«Лацио» — «Аталанта»: прогноз на матч в Риме

«Лацио» — «Аталанта»: прогноз на матч в Риме
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: «Аталанта» победит за 2.52.

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Соперники в ударе. Римляне расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Также вышли в 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Наполи» (3:1). У «Аталанты» дела идут ещё лучше: лидерство в чемпионате Италии плюс солидные результаты в Лиге чемпионов. Победная серия бергамасков в первенстве насчитывает уже 11 встреч.

Победа в Лиге Европы укрепила менталитет «Аталанты». Она разгромила на выезде «Наполи» (3:0), также обыграла ожившую после назначения Клаудио Раньери «Рому» (2:0) и дожала «Милан» (2:1), доминируя весь второй тайм. В предыдущих двух турах у «Аталанты» возникли сложности с «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (3:2). У соперников шла игра, но бергамаски всё равно взяли своё, проявив характер и стойкость.

Это первый фактор. Второй — длина скамейки, здесь «богиня» тоже имеет преимущество. Хоть встреча состоится в Риме, «Аталанта» выглядит фаворитом. У неё крепче нервы, лучше результаты на дистанции. На лобовую победу бергамасков даётся смачный коэффициент 2.52. Почему бы не проверить? Победная серия в чемпионате Италии имеет хорошие шансы продлиться до 12 матчей.

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