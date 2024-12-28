«Кальяри» — «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Кальяри» — «Интер».

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 2.70.

Действующий чемпион не знает поражений в Серии А на протяжении 11 туров. Ничьих за этот отрезок только две. Результативность солидная, игра даётся. «Кальяри» демонстрирует менее привлекательный футбол, но вынуждает фаворитов относиться к себе уважительно. 8 декабря потрепал нервы болельщикам «Фиорентины» (0:1), 14 декабря — «Аталанты» (0:1).

Результативность у «Кальяри» одна из худших в лиге. В среднем за игру команда забивает меньше одного мяча (0,9). Практически все голы пришлись на долю соперников, у которых беспорядок в защите. «Интер» к таковым однозначно не относится. Реже в Серии А пропускают только три клуба (15 мячей в 16 встречах).

Предлагаем заключить пари на то, что «Интер» победит и не пропустит. Миланцы выиграли семь из девяти последних очных встреч при двух ничьих. Симоне Индзаги подарит болельщикам праздничное настроение. Новый год команда может встретить в качестве лидера, если конкуренты потеряют очки.