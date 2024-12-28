«Ак Барс» — «Трактор»: букмекеры назвали фаворита матча в Казани

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 41% вероятности.

Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.97 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.73. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.