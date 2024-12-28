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«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»

«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: тотал больше 5 шайб за 2.00.

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На последнем отрезке сезона казанцы много пропускают. В предыдущих семи играх получили 25 шайб (в среднем более чем 3,5 гола за игру). Хотя на старте сезона всё было совсем иначе. И это при том, что много выручал Амир Мифтахов. В дерби с «Салаватом Юлаевым» (3:2) он, например, совершил целых 46 сейвов. А тут такой конфуз. При всём уважении к минчанам.

«Трактор» в этом сезоне уже обыгрывал «Ак Барс» (3:1). Пока Анвар Гатиятулин разбирается, что пошло не так в матче с минским «Динамо», Бенуа Гру нужно тщательно проанализировать встречу с «Автомобилистом». Игра получилась скучной и нерезультативной.

А ведь казалось, что «Трактору» перерыв пошёл на пользу. Две победы над «Барысом» (3:2 и 5:3) внушили уверенность. Как оказалось, выводы делать было рано. Уральское дерби многих расстроило. Оно получилось унылым.

Нужно исправляться. Казанцев это тоже касается. Предлагаем заключить пари на ТБ 5 шайб. На дистанции с результативностью у «Трактора» и «Ак Барса» полный порядок (120 заброшенных шайб в 38 играх против 108 в 36 играх). И пропускают клубы нередко (92 гола у челябинцев и 87 у казанцев).

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