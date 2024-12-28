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«Кальяри» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

«Кальяри» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Кальяри» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«Кальяри» и «Интер» встретятся в 18-м туре итальянского чемпионата. Тут фаворит очевиден – миланцы наберут три очка. Впрочем, сильно лёгкой победы гостей тут не жду.

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 20:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер» в этом сезоне является одним из претендентов на чемпионство. Да, сейчас клуб идёт на третьем месте с 37 очками, имея отставание от противников выше в один и три балла. Но это расстояние скоро команда Индзаги может сократить – у неё есть матч в запасе.

В большинстве матчей сезона «Интер» выигрывает. Недавно он прервал свою серию, пусть и произошло это не в чемпионате Италии – 0:1 от «Байера» в Лиге чемпионов. Зато после этого коллектив из Милана добыл три сухих виктории против разных по уровню соперников – 6:0 с «Лацио», 2:0 с «Удинезе» и 2:0 с «Комо».

У «Кальяри» сезон проходит пока совсем по-другому. Победа у него за несколько месяцев была всего одна – 1:0 с другим слабым клубом Серии А, «Вероной». В остальных играх почти только уступали красно-синие. Сейчас у них идёт серия проигрышей из четырёх матчей. Дважды «Кальяри» удержался от крупного поражения с «Фиорентиной» (0:1) и «Аталантой» (0:1), но затем «Ювентус» его уже разгромил 4:0.

В таблице, ожидаемо, красно-синие идут низко, в зоне вылета. С 14 очками они стоят на 18-м месте и пока имеют минимальный разрыв сразу с тремя соперниками выше – один балл. Но в этом туре на очки «Кальяри» точно нет смысла рассчитывать.

Вопрос только в том, с каким отрывом в счёте выиграет «Интер»? Я всё же разгрома не жду. Сейчас идут праздники, у команд скоро будет небольшой перерыв. Так что подопечные Индзаги комфортную победу добудут, несколько голов забьют. Но жду, что «Кальяри» даст отпор тут и тоже хотя бы раз забьёт», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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