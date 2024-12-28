«Кальяри» — «Интер»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Серии А 28 декабря

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Кальяри» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.70.

«Кальяри» и «Интер» встретятся в 18-м туре чемпионата Италии. Тут встречаются совершенно несопоставимые по уровню игроков, бюджету, истории команды. «Кальяри» всё же был чемпионом, пусть и в далёком сезоне-1969/1970. Сейчас клуб второй сезон подряд играет в Серии А. Главная его задача — не вылететь.

Хозяева поля находятся в зоне вылета, занимают третье место с конца, отставая от «Вероны», но ненамного, на одно очко. В последних 10 матчах у них было семь поражений и две ничьих, а также всего лишь одна победа, но очень важная, над прямым конкурентом — над «Вероной». Так что с «Кальяри» всё понятно.

А вот «Интер» — просто чемпион Италии, действующий. И по потерянным очкам сейчас он делит первое место с «Аталантой». Почему по потерянным? Потому что у команды Индзаги одна игра в запасе, но на три очка меньше. «Аталанта» в этом году в полном порядке. И, кстати, 2 января как раз таки эти команды поборются за итальянский трофей, за Суперкубок Италии.

По поводу матча — нет сомнений, что «Интер» настроен на все 100%. Клуб хочет повторить свой прошлогодний успех в чемпионате Италии. Поэтому у меня, повторюсь, нет сомнений, что будет победа миланцев. Тут аккуратная ставка – победа «Интера» с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».