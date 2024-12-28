Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лацио» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии

«Лацио» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Аталанта».

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Лацио» и «Аталанта» сыграют в 18-м туре Серии А. Центральный матч, участники топ-4 сойдутся друг с другом. Не уверен, что они определят победителя.

Хотя пока что в их паре чуть более предпочтительно выглядит «Аталанта». И дело не только в её лидерстве в чемпионате Италии. Команда идёт на длинной серии побед. Не так давно она была во всех турнирах у бергамасков, но они проиграли в ЛЧ мадридскому «Реалу» в тяжёлом матче (2:3).

Италия — Серия А . 18-й тур
28 декабря 2024, суббота. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Серии А же команда Гасперини уступала в последний раз аж в сентябре. Собственно, теряла очки она, играя вничью, тоже в том месяце. Сейчас же идёт у «Аталанты» длинная серия побед в турнире. Были важные победы у коллектива – 2:1 с «Миланом», 2:0 с «Ромой», 3:0 – с «Наполи». В последнее же время соперники были полегче у клуба из Бергамо – 1:0 с «Кальяри», 6:1 с «Чезеной» и 3:2 – с «Эмполи».

У «Лацио» в целом дела тоже идут неплохо. Клуб в этом сезоне, несмотря на отсутствие особых ожиданий, выступает хорошо. С 34 очками он идёт на четвёртом месте, уже давно закрепился в топ-5. Правда, в последнее время подопечные Барони чуть чаще начали проигрывать: 1:3 с «Пармой» и 0:6 – в более важном матче с «Интером». Такая крупная неудача с миланцами перекрыла две победы «Лацио» над «Наполи» в Кубке и в Серии А – 3:1 и 1:0.

Я жду тут борьбы. Да, «Аталанта» чуть лучше выглядит. Но, я думаю, «Лацио» сможет оказать сопротивление – игра будет у римлян дома. Думаю, они поделят очки. Ставлю на точный счёт 1:1 тут за 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Лацио» — «Аталанта». Вот он — зимний чемпион
«Лацио» — «Аталанта». Вот он — зимний чемпион
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android