«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 3.35.

«Прямые конкуренты за победу в Восточной конференции. Пока «Трактор» лидирует, но челябинцы провели больше матчей, и у «Ак Барса» есть все шансы не только догнать, но и обогнать их. Понятно, что у хозяев будет повышенная мотивация. Мало того что они проиграли последний очный матч 1:3, но это ещё и бывшая команда нынешнего главного тренера «Ак Барса» Гатиятулина, которому нужно напомнить о себе и реваншироваться.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Трактор» в последних матчах не очень впечатляет, команда не выглядит сплочённой и дружной, которой она была осенью. «Ак Барс» более ровно проходит декабрьский отрезок, так что я бы поставил на хозяев. Усилить ставку можно высоким тоталом, так как вратарская позиция в «Ак Барсе» не выглядит крепкой и надёжной. Мой прогноз – победа «Ак Барса» и минимум пять шайб в матче», — приводит слова Славина «РБ Спорт».