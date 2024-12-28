«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.55.

«Какая же топовая вывеска нас ждёт. Команды уже встречались в этом сезоне один раз, было это в Челябинске 16 октября, тогда «Трактор» добился довольно уверенной победы со счётом 3:1. Вчера и вообще во все последние дни команды здорово пошумели на трансферном рынке, а теперь в обновлённых составах мы увидим вторую встречу в сезоне. Игра интригующая, тут и Гатиятулин против своей бывшей команды, обсудить есть что.

«Ак Барс» в декабре провёл семь матчей, в которых одержал четыре победы. В ноябре было 11 матчей, в которых побед было семь. Как видите, поражения в заключительном месяце года проскакивают почаще. По моим наблюдениям, этому виной не самая уверенная игра вратарей. Да, в домашнем матче против «Салавата Юлаева» голкипер казанцев Амир Мифтахов стоял на голове и помог команде выиграть, но в других матчах, что против минского «Динамо» в Казани, что против московского «Динамо» в Москве, вопросы к вратарям имеются. Этот фактор может стать решающим для «Ак Барса» во второй половине сезона. Хотя я всё-таки думаю, что это временные трудности. Пара Мифтахов — Билялов одна из лучших в лиге, и эти случаи — всего лишь небольшой спадик.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая важность матча, важность этой игры для самого Анвара Гатиятулина, я лёгким фаворитом здесь вижу именно хозяев.

Челябинцы в декабре тоже не блистают: шесть матчей, три победы и три поражения. Выиграли — дважды у «Барыса» и один раз у «Автомобилиста». Проиграли «Северстали», минскому «Динамо» и «Автомобилисту». Тоже есть проблема с вратарями, по крайней мере пара Фукале — Мыльников сейчас играет слабее, чем играла в первые два месяца регулярки. Зато «Трактор» можно назвать командой, которая усилилась сильнее всех в дедлайн. Коростелёв, Сафин и, конечно, Глотов. Подписания впечатляющие. Не знаю, смогут ли ребята заиграть сразу или всем потребуется время, но факт остаётся фактом — качественные нападающие только добавят атакующей мощи «Трактору».

Я считаю, что «Ак Барс» очень захочет победить, плюс игра дома, плюс «Трактору» уже проигрывали, поэтому выберу вот такой вариант — «Ак Барс» не проиграет и общий тотал голов будет больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».