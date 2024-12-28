«Авангард» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Омске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Лада».

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2.5) за 3.00.

«В этом сезоне команды дважды встречались: 31 октября в Омске «Лада» победила со счетом 3:1, 21 декабря в Тольятти «Лада» победила со счётом 4:3. Причём эта последняя победа была уже при Дейве Барре, хотя перед третьим периодом омичи вели 3:1, но пропустили три шайбы и игру отдали. Убежден, что третьего поражения подряд от «Лады» в Омске не потерпят, так что матч обещает быть очень интересным.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Омичи по-прежнему шумят на трансферном рынке, да и побеждать стали почаще. В декабре команда из Омска провела семь матчей: три проиграла, четыре выиграла. На данный момент есть действующая серия из двух поражений подряд: уступили как раз в Тольятти и проиграли в Магнитогорске в овертайме. Ги Буше уже в Омске, так что наконец-то нас ждёт полноценный дебют нового тренера. Выше уже написал и думаю, что «Авангард» обязан на своём поле разбираться. Все мотивированы, все заряжены.

Тольяттинцы продали не только Подъяпольского, но ещё и форварда Троя Джозефса за 25 миллионов в «Металлург». Победа над «Авангардом» — приятный бонус, но на дистанции с такими потерями и с продолжающимися слухами о будущем клуба далеко не уедешь. Это объективно. Это нужно учитывать, когда берёшь матчи с участием «Лады». Да, парни наверняка будут грызть лёд: им есть что доказывать, им нужно показывать себя и нарабатывать на новые соглашения. Но ушли лидеры, а на их место никто не пришёл. Говорят, что даже капитан Михаил Фисенко может уехать в Казань. Так что, как видите, всякое может быть. Пишу прогноз за день и на момент набора этого текста Фисенко ещё с командой. Но всё может поменяться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».