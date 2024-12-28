«Ак Барс» — «Трактор»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.97 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.10, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.73. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Салавата Юлаева» и «Трактора» небольшое. Однако если показывать такой хоккей, как в на днях с минским «Динамо», первого места не видать как своих ушей. Казанцы уступили разгромно — 1:5.

Пока Анвар Гатиятулин разбирается, что пошло не так в матче с минским «Динамо», Бенуа Гру нужно тщательно проанализировать встречу с «Автомобилистом». Игра получилась скучной и нерезультативной.

А ведь казалось, что «Трактору» перерыв пошёл на пользу. Две победы над «Барысом» (3:2 и 5:3) внушили уверенность. Как оказалось, выводы делать было рано.