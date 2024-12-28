«Лацио» — «Аталанта»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы

28 декабря в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет действующего победителя Лиги Европы «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно 39% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Дебютный сезон Марко Барони в качестве наставника «Лацио» складывается отлично. Команда показывает зрелый интересный футбол, результаты более чем приличные. Римляне расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Также вышли в 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Наполи» (3:1).

У «Аталанты» дела идут ещё лучше: лидерство в чемпионате Италии плюс солидные результаты в Лиге чемпионов. Победная серия бергамасков в первенстве насчитывает уже 11 встреч.