«Кальяри» — «Интер»: кто фаворит матча Серии А, во сколько начало

28 декабря состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Кальяри» примет действующего чемпиона Италии «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет примерно 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Действующий чемпион не знает поражений в Серии А на протяжении 11 туров. Ничьих за этот отрезок только две. В начале прошлой недели миланцы крупно победили «Лацио» (6:0), после чего в сберегательном режиме обыграли «Комо» (2:0).

«Кальяри» демонстрирует менее привлекательный футбол, но вынуждает фаворитов относиться к себе уважительно. 8 декабря потрепал нервы болельщикам «Фиорентины» (0:1), 14 декабря — «Аталанты» (0:1). Местами красно-синие смотрелись добротно, но все старания перечеркнула низкая реализация.