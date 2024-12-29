«Милан» — «Рома»: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Серии А

29 декабря «Милан» в рамках 18-го тура чемпионата Италии сыграет против «Ромы». Стартовый свисток встречи на «Сан-Сиро» прозвучит в 22:45 мск. У каждого клиента БЕТСИТИ есть возможность получить к данному матчу фрибет до 2000 рублей за регистрацию:

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«Милан» в текущем розыгрыше Серии А провёл 16 матчей и потерпел четыре поражения. Пока коллектив Паулу Фонсеки не может найти стабильную игру. Неспокойно и в клубном офисе. По сообщениям СМИ, позиции главного тренера под угрозой. Недавно экс-форвард «россонери» Златан Ибрагимович получил назначение на пост советника.

У «Ромы» дела идут ещё хуже. Римский клуб расположился на экваторе турнирной таблицы. «Волки» ужасно играют на выезде и входят в топ-3 худших команд Серии А по результатам в гостевых матчах. В восьми играх на чужом стадионе футболисты «Ромы» забили только пять мячей и не одержали ни одной победы. Текущая серия поражений столичной команды в гостях составляет четыре встречи.

Римляне в текущем сезоне уже успели сменить Даниэле Де Росси, назначив на пост главного тренера Ивана Юрича. Он тоже не задержался и был отправлен в отставку. Теперь с командой работает Клаудио Раньери. Любопытно, что медиа сообщают об интересе к Роберто Манчини со стороны как «Милана», так и «Ромы». Сам специалист заявил, что с ним никто не связывался.

После 17 сыгранных туров миланцы набрали 26 очков и идут на восьмом месте. «Рома» отстаёт от соперника на семь очков и занимает 10-ю позицию.

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