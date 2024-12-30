«Ньюкасл» — «МЮ»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч АПЛ!

30 декабря «Манчестер Юнайтед» примет «Ньюкасл» в рамках матча чемпионата Англии. Центральная встреча 19-го тура АПЛ начнётся в 23:00. Пока соперники выявляют сильнейшего, всем новым клиентам БЕТСИТИ доступна возможность получить к данному матчу фрибет до 2000 рублей за регистрацию:

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«Ньюкасл» в текущем сезоне Премьер-лиги демонстрирует довольно интересную гостевую статистику. «Сороки» провели девять выездных матчей, в которых одержали три победы, трижды проиграли и столько же раз сыграли вничью. Коллектив Эдди Хау продолжает борьбу в Кубке английской лиги. Команда пробилась в полуфинальную стадию, где сыграет против «Арсенала.

Вокруг «Манчестер Юнайтед» традиционно много слухов. По сообщениям СМИ, манкунианцы готовы потратить € 230 млн на покупку трёх футболистов, среди которых называются Рафинья, Виктор Дьёкереш и Грегор Кобель. А владелец команды Джим Рэтклифф рассматривал Илона Маска в качестве потенциального спонсора «МЮ».

Звёздный форвард манкунианцев Маркус Рашфорд всё чаще не проходит в состав и даже остаётся вне заявки. Сменивший Эрика тен Хага на посту главного тренера Рубен Аморим признаётся, что команда нуждается в глобальной перестройке, но для этого необходимо время.

В последний раз соперники встречались в мае. Тогда «Манчестер Юнайтед» добился домашней победы со счётом 3:2. Сейчас манкунианцы расположились ближе к середине турнирной таблицы и пропустили вперёд соперника по предстоящему поединку.

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