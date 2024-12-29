«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: «Ман Сити» не проиграет + обе забьют за 1.95.

Вопреки ужасной форме, букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом. А ведь последняя победа им была одержана лишь 4 декабря — над «Ноттингемом» (3:0). Тогда казалось, что чёрная полоса позади. Но так только казалось. С тех пор клуб провёл пять встреч в разных турнирах и потерпел три поражения.

Понятно, что «Лестер» сегодня — аутсайдер чемпионата Англии. Он вернулся из Чемпионшипа, и главная задача, конечно, сохранить прописку. Однако футболисты бьются и создают проблемы практически любому сопернику. Даже в последнем туре в матче с «Ливерпулем» (1:3) открыли счёт и заставили лидера отыгрываться.

«Лисы» сейчас в зоне вылета, но регулярно забивают. Если бы не ошибки при обороне, положение могло быть куда лучше. Разумеется, не говорим, что получится обыграть «Манчестер Сити». Даже на своём поле. Однако можно как минимум дать бой и попробовать воспользоваться кризисом у оппонента. Ставка «обе забьют и гости не проиграют» выглядит нормально.