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«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Вулверхэмптона» за 2.33.

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«Тоттенхэм», судя по всему, до сих пор в лёгком шоке. А кто не был бы после шести-то пропущенных мячей от «Ливерпуля» (3:6). Да тут ещё и «Ноттингем Форест» попался, который неожиданно забрался в топ-4 АПЛ и вообще не думает оттуда уходить. «Шпоры» в прошлом туре гостили в Ноттингеме и проиграли со счётом 0:1.

«Вулверхэмптон» в этом сезоне гораздо ближе к аутсайдерам, нежели к середнякам. Пока что борется за сохранение прописки с другими отстающими. Но в последних матчах заметно взбодрился. Во-первых, разгромил «Лестер» (3:0) на везде. Во-вторых, дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Пять забитых при отсутствии пропущенных — это здорово.

Конечно, это случилось не просто так. Команду взялся тренировать португальский специалист Витор Перейра, ранее поработавший и в Германии, и в Турции, и в Саудовской Аравии. Смена тренера дала необходимый импульс команде, и теперь «Вулвз» взбодрились. Это, кстати, помогло вылезти из зоны вылета. При таких раскладах можно даже рискнуть и подумать над тем, что «Вулверхэмптон» забьёт минимум два мяча. Такая ставка, кстати, заходила в четырёх из шести последних очных встреч.

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