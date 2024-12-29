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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Лондоне

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Лондоне
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

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С таким «Ливерпулем» даже на домашнем стадионе «Вест Хэму» будет очень тяжело. Форма у «молотобойцев», конечно, восходящая. После неприятных поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3) удалось организовать беспроигрышную серию, которая составляет уже четыре матча. Соперники средние, но результат всё равно вдохновляет.

Однако лондонский клуб маловато забивает даже в играх с очевидными андердогами. За 18 туров чемпионата Англии суммарно забил 23 мяча, то есть чуть больше одного мяча за игру. Это худший показатель среди топ-13 лиги. Кроме того, «молотобойцы» из-за травмы потеряли вратаря Лукаша Фабианьского. Альфонс Ареола тоже молодец, но в этом сезоне выручает реже.

А тут ещё и история противостояний полностью на стороне «Ливерпуля». Из семи последних очных встреч «красные» выиграли шесть, две из них — со счётом 5:1. Теперь маячит очередная победа. Вот только брать её ординаром не хочется, ведь коэффициент слишком низкий. Как вариант — сложить с тоталом больше 2.5 мяча, который заходил в пяти последних очных встречах.

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