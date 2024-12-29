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«Наполи» — «Венеция»: прогноз «Чемпионата»

«Наполи» — «Венеция»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Венеция».

Ставка: «Наполи» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.84.

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Подопечные Антонио Конте продолжают погоню за лидирующей «Аталантой». Отставание перед 18-м туром составляет всего два очка. «Интер» наступает на пятки — отстаёт на одно очко и имеет игру в запасе. Шансы на продолжение чемпионской гонки хорошие, но даже просто вернуться в Лигу чемпионов для неаполитанцев будет неплохо.

В любом случае необходимо набирать очки. И «Венеция» является отличным кандидатом на роль жертвы. Команда находится в зоне вылета, набрав за 17 туров всего лишь 13 очков. Борьба за выживание продолжается, ей тоже нужны очки, но класса заметно не хватает. Очень много пропускает (третье место в лиге) и часто проигрывает (второе место).

«Венецию» стоит похвалить за декабрь, потому что пока в последний месяц 2024 года её трудно за что-то упрекнуть. С 8 декабря она успела провести три встречи, забила за это время шесть мячей и набрала пять из девяти возможных очков. А ведь среди соперников был даже «Ювентус», встреча с которым завершилась со счётом 2:2.

В последнее время надёжность обороны «Наполи» заметно просела. За четыре прошлых матча команда Антонио Конте пропустила в два раза больше, чем за 16 встреч до этого. Поэтому вполне возможно, что «Венеция» сможет забить. Однако на большее ей будет трудно рассчитывать. А на это всё хорошо ложится победа хозяев через тотал больше. Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь может быть.

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