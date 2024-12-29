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«Милан» — «Рома»: прогноз «Чемпионата»

«Милан» — «Рома»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.80.

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Если взять пять последних матчей на «Сан-Сиро», то у «Милана» три победы с общим счётом 11:2 и две нулевых ничьих. Внушительно. В целом же положение у «россонери» более чем рабочее. В Лиге чемпионов находятся в одном очке от топ-8, откуда можно напрямую попасть в 1/8 финала. В чемпионате Италии — в пяти очках от топ-6, но имеют игру в запасе. Нормально. Хотя, если бы не череда травм ведущих футболистов, могло бы быть лучше.

Вообще, кадровые проблемы — ключевые для Паулу Фонсеки. Даже если Кристиан Пулишич, Исмаэль Беннасер и Лука Йович успеют вернуться на игру с «Ромой», то войти в своё лучшее состояние точно не успеют. А это — принципиальный момент. Ведь дело здесь ещё и конкретно в «Роме», которая, кажется, не зря доверилась Клаудио Раньери.

Опытный специалист пообещал справиться с ситуацией, если ему довериться. Смотрите сами, как получилось. Сначала римляне уступили «Наполи» и «Аталанте», а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом». Однако за пять последних матчей в разных турнирах одержали четыре победы с общим счётом 16:2. Впечатляет!

Разумеется, «Милан» — совсем другого поля ягода, нежели условные «Парма» или «Лечче». На своём поле он способен добиваться серьёзных результатов с разными соперниками. В предстоящей встрече наверняка сможет рассчитывать на острый футбол и минимум на гол. Вместе с тем ждём эффективных атак и от «Ромы», которая, очевидно, взбодрилась.

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