«Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина».

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Временами оборона и «Ювентуса», и «Фиорентины» проваливается, но реже них в чемпионате Италии пропускает только «Наполи». Ловкость рук, никакого мошенничества. Очень надёжны Микеле Ди Грегорио и экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

Результативность у «старой синьоры» и «лилий» хорошая (в среднем два гола за матч). Чаще всего они забивают аутсайдерам. Особенно «Фиорентина». После восьми побед в Серии А подряд над удобными соперниками команда из Флоренции уступила «Болонье» (0:1) и ослабленному большим количеством травм «Удинезе» (1:2).

Ещё у «лилий» проседает гостевой фактор. Они выиграли только четыре из восьми игр на выезде в чемпионате Италии. С трудом верится, что из Турина смогут увезти три очка. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча. Восемь из девяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом.

У «Ювентуса» всего одно поражение в этом сезоне — от «Штутгарта» (0:1) в Лиге чемпионов. Заслуженное, но не будь удаления капитана Данило, результат мог бы получиться другим. Если вынести тот матч за скобки, то Тьяго Мотта непобедим в качестве главного тренера «старой синьоры».