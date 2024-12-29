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Названы шансы «Манчестер Сити» выиграть в АПЛ впервые за пять туров

В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

В четырёх предыдущих турах АПЛ «Ман Сити» набрал всего два очка.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают гостей безоговорочными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается в 7.90 (12%), а на ничью можно поставить за 5.90 (16%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лестере. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.