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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки на игру 29 декабря

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки на игру 29 декабря
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В воскресенье, 29 декабря, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Хозяевам предстоит серьёзное испытание. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 70% вероятности.

Победа «Вест Хэм Юнайтед» оценивается в 7.20 (13% вероятности). На ничью коэффициент ниже, но тоже достаточно высокий — 5.30 (17%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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