Определён фаворит матча «Милан» — «Рома»

В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Ромы» оценивается в 3.50 (28%), а поставить на ничью можно за 3.60 (27%). Результат может качнуться в разные стороны.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что одна из главных встреч 18-го тура получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.