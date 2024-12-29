«Наполи» — «Венеция»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» — «Венеция».

Ставка: победа «Наполи» со счётом 2:0 за 5.40.

«Наполи» примет дома «Венецию» в 18-м туре чемпионата Италии. Тут всё заранее понятно. Неаполитанцы не имеют права терять очки в подобном матче. Да и гости действительно слабо выступают.

«Венеция» в прошлом туре смогла победить – 2:1 с «Кальяри». Клуб сыграл хуже, соперник больше доминировал. Но венецианцы смогли в атаке больше забить, а в обороне сдержали «Кальяри». Для коллектива эта победа стала третьей в сезоне. В большинстве остальных игр клуб терял очки. Но стоит отметить, что сейчас у венецианцев уже идёт небольшая серия без проигрышей – до выигрыша у «Кальяри» они также поделили очки с «Комо» (2:2) и, что более важно, с «Ювентусом» (2:2).

Впрочем, последние успехи сильно турнирное положение команде не выровняли – она всё ещё идёт в зоне вылета, пусть сейчас и не на последнем месте. «Венеция» находится на 19-м месте с 13 очками – отставание от соперников выше насчитывает одно и два очка. Сейчас же на сокращение этого разрыва венецианцам рассчитывать явно не приходится. Ведь в соперниках – один из претендентов на скудетто.

Сейчас «Наполи» располагается на второй строчке в Серии А. Его отставание от лидирующей «Аталанты» составляет два очка, а отрыв от преследователя в лице «Интера» ещё меньше – одно очко. Ещё не так давно сам «Наполи» лидировал в турнире, выступал уверенно, только выигрывая. Но слишком долго такая ситуация не смогла продлиться. Пару раз команда Конте очки потеряла, в том числе недавно уступила «Лацио» (0:1). От него же «Наполи» ещё и из Кубка Италии вылетел, проиграв 1:3.

Но в остальных матчах в общем-то особых вопросов к неаполитанцам не было. Да, чуть не хватило им надёжности и стабильности на дистанции. Но всё равно клуб сейчас явно сильнее «Венеции». Ставлю на победу «Наполи» со счётом 2:0 – котировка 5.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».