«Наполи» — «Венеция»: ставка Эльвина Керимова на встречу Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Венеция».

Ставка: победа «Наполи» и ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.

«В рамках 18-го тура Серии А «Наполи» сыграет с «Венецией». Неаполитанцы после двух поражений подряд от «Лацио» в чемпионате и в Кубке одержали две победы. Последняя была непростой — над «Дженоа» (2:1). «Наполи» забил два, потом пропустил и мог вообще победу не удержать. Но выручал вратарь. По игре, конечно, есть вопросы. Не идеально сейчас всё у Конте и его команды. Но победу одержали, и сейчас «Наполи» по набранным очкам на втором месте идёт в турнире. Так что клуб всё ещё в гонке чемпионской.

Соперник «Наполи» тут — «Венеция». Это симпатичная команда с очень средним, может быть, даже слабым составом для Серии А. Она обыграла «Кальяри» со счётом 2:1, добыла важнейшую победу, только третью для себя в сезоне. «Венеция» одна из двух команд, у которой 10 и больше поражений. Ей будет, конечно, тяжело в борьбе за выживание. Это надо признать.

Ну а тут у венецианцев выездной матч. Честно говоря, вариантов не очень много для прогноза. Я бы выбрал такой вариант ставки — победа «Наполи» и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.82. Почему больше 2.5? Думаю, голов стоит ждать. «Наполи» четыре матча подряд пропускает, а что он забьёт, у меня сомнений нет. Может быть, ещё и пропустят подопечные Конте, но победе это помешать не должно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».