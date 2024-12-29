«Лестер» — «Манчестер Сити»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.88.

«Лестер» сыграет с «Манчестер Сити» в 19-м туре чемпионата Англии. 25 декабря было Рождество, а 26 — уже начался тур в АПЛ. Некоторые большие команды выступали на футбольных полях в качестве «дедов морозов», даря подарки. «Челси», к примеру, проиграл «Фулхэму», «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптону», а «Ман Сити» подарил очко «Эвертону». «Ливерпуль» преподнёс подарок в качестве первого забитого мяча в матче «Лестеру». Но затем клуб решил на этом не ограничиться и забил три, в итоге победив.

Но праздники продолжаются, и рождественские подарки, и чудеса, возможно, тоже. Но не в этом матче. Сказать уверенно, что «Сити» победит, не могу, не хочу и рассматривать ставку не буду из-за очень низкого коэффициента. Так что предлагаю снова обратиться к статистике.

С 2017 года «Лестер» дома провёл с «Сити» девять матчей. Может показаться, что это мало. Но «лисы», кто не знает, прошлый сезон провели в Чемпионшипе. И всего лишь в одной из этих девяти игр было забито три мяча. Кстати, это случилось 26 декабря 2018 года. «Лестер» тогда победил 2:1. Во всех остальных встречах, естественно, голов было забито меньше.

Но нет, я не предлагаю вам ставить на «Лестер», на то, что хозяева дадут бой и будут умирать на поле, извините уж за спортивный сленг, на глазах своих болельщиков. Совершенно не сомневаюсь в этом. «Сити» же даже пенальти забить не может. Поэтому выбираю ставку на тотал меньше 3.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».