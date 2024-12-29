«Лестер» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.69.

«Лестер» примет дома «Манчестер Сити» в 19-м туре чемпионата Англии. Очередной раунд «игры»: победят ли «горожане» на этот раз. Тут вроде бы соперник снова подходящий, должны набирать они три очка. С другой стороны, такое же мнение было и в прошлом туре.

В Англии начался «боксинг-дэй». Да, «Сити» к нему подошел в ужаснейшем состоянии, психологическом — в первую очередь. Длинная серия без побед тянется у команды — один раз она прервалась на победу над «Ноттингем Форест» (3:0), но на этом всё. Сразу после Рождества «горожане» играли с «Эвертоном», борющимся сейчас за выживание. Перед матчем появлялась информация, что Гвардиола после праздника «закрыл» команду на базе, готовясь к встрече. Но и тут их ждала неудача.

Начался матч с «ирисками» у «Манчестера» ещё неплохо — быстро открыл счёт Силва. Но затем снова не смог выстоять клуб. «Эвертон» сумел быстро сравнять, а у «горожан» забить больше не получилось. Ключевым моментом стал пенальти во втором тайме, который Холанд не смог реализовать. Снова вратарь «Эвертона» Пикфорд воспользовался подсказками, ещё и ментально воздействовал на норвежца перед ударом.

В общем, «кошмарная» серия «Ман Сити» продолжается. Близко трансферное окно. Хотя далеко не факт, что новые игроки резко поменяют ситуацию. В таблице коллектив пока остался седьмым, но «Фулхэм» и «Астон Вилла» со строчек ниже подобрались к нему вплотную.

У «Лестера» сейчас тоже идёт неприятная серия поражений из трёх матчей. В них клуб проигрывал «Ньюкаслу» (0:4), «Вулверхэмптону» (0:3) и «Ливерпулю» (1:3). Как видим, совсем мало забивали «лисы» в этих матчах. С «красными» пару дней назад они выдали неплохую встречу, в первом тайме уверенно сражались и быстро открыли счёт. Но во втором тайме «Ливерпуль» перевернул игру, победил в итоге.

Турнирное положение у «Лестера» намного хуже, чем у «Ман Сити» — с 14 очками он идёт на 18-м месте в зоне вылета. Соперники выше понемногу начинают отрываться от «лис», ещё пара поражений, и расстояние может вырасти до трёх-четырёх очков.

В этом матче, как почти и всегда, я снова поверю в успех «Манчестер Сити». У «Лестера» худшая статистика трёх последних туров в АПЛ, все другие команды за этот период хотя бы одно очко, но набирали. Так что для «горожан» это прекрасная возможность добыть столь нужную им победу.

Ставлю на успех «Манчестер Сити» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.89», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».