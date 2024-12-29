«Милан» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» со счётом 2:1 за 8.20.

«Милан» и «Рома» встретятся в 18-м туре Серии А. Интересная игра двух клубов, по сути, пока проваливающих этот сезон. Сейчас в таблице они точно стоят не там, где хотели бы.

На данный момент они почти являются соседями по турнирной таблице. «Милан» с 26 очками идёт на восьмом месте сейчас. Всё никак клуб не может подняться в еврокубковую зону, не может выйти на стабильную серию побед. Вроде бы и поражений в последнее время у миланцев почти не было — только 1:2 от «Аталанты». Но всё-таки ничьих тоже было достаточно, причём не всегда с равными соперниками — 0:0 с «Дженоа», 3:3 с «Кальяри».

А вот «Рома» сейчас идёт на 10-м месте — в одной позиции от своего соперника по этому туру. Правда, в активе у неё пока на семь очков меньше, чем у «Милана». Так что, выиграв сейчас, римляне только сократят разрыв до оппонента. Они даже «Удинезе» не опередят с девятого места — между ними четыре очка.

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Но вот если брать последние матчи, то команда Раньери выглядела лучше «Милана». Коллектив из Рима потихоньку выходит из кризиса, начинает чаще выигрывать. Собственно, в пяти матчах во всех турнирах у него только одна неудача — 0:2 от «Комо». В остальных встречах «Рома» выигрывала, в Серии А она одолела «Лечче» (4:1) и «Парму» (5:0), в Кубке Италии — «Сампдорию» (4:1), а в Лиге Европы — «Брагу» (3:0).

У «Милана» же ничья с «Дженоа» и проигрыш «Аталанте» как раз пришлись на последние встречи. Так что, если брать пять матчей, то клуб выглядел даже хуже «Ромы», больше очков потерял. Но я бы всё равно не отталкивался в прогнозе только от этого факта. Как по мне, миланцы всё-таки намного сильнее, у них в сезоне не было такого кризиса, как у римлян», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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