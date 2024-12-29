«Милан» — «Рома»: ставка Дмитрия Градиленко на матч Серии А 29 декабря

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.92.

«Милан» и «Рома» сыграют в 18-м туре Серии А. Конечно, громкая вывеска, но только по названию команд. А вот по расположению в турнирной таблице тут сыграют середняки Серии А. «Милан» сейчас восьмой, а «Рома» — 10-я. Кстати, между ними уже семь очков.

У «Ромы» был провал в ноябре и в первых числах декабря — из четырёх игр в чемпионате было четыре поражения. Ладно бы только «Аталанта» с «Наполи» за этот период были, вопросов нет. Это сейчас гранды итальянского футбола. Но вот проиграть дома «Болонье», а на выезде – «Вероне», это ни в какие ворота не лезет. И вроде бы в декабре выправили ситуацию — три победы в чемпионате, одна — в ЛЕ над «Брагой» дома, кстати, крупная. Но между ними снова провал — поражение от «Комо», который борется за то, чтобы не вылететь в более низкий дивизион.

«Милан» же является серебряным призёром прошлого чемпионата Италии. В этом сезоне клуб прилично сдал. Какая причина? Как мне кажется, Рафаэл Леау очень мало забивает — всего три мяча в 15 играх, Абрахам также не в лучшей форме. Последние матчи ещё и пропускали ведущие футболисты, Мората, Пулишич, Муса, которые были действительно основными футболистами, которые организуют атаки, их завершают. Но их сейчас нет. Поэтому-то команда играет нестабильно.

Если рассмотреть игры между собой в Милане, то команды играют плюс-минус на равных, явного преимущества за последние 15 лет у хозяев нет. Поэтому и букмекеры явным фаворитом хозяев не считают. Я думаю, что не стоит здесь рисковать, ставить на победу одной из команд или на ничью. Нужно сделать ставку просто, что не будет очень много забитых мячей. К примеру, тотал меньше 2.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».