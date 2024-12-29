«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 29 декабря

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 2.01.

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» сойдутся в 19-м туре чемпионата Англии. Гости с начала сезона провели 26 матчей в разных турнирах, за это время было у них всего лишь одно поражение и три ничьих. В последнем туре, который состоялся 26 декабря, «красные» обошли «Лестер». Проигрывая по ходу матча 0:1, «Ливерпуль» забил три.

А «Вест Хэм» победил на выезде в тот же день «Саутгемптон». Конечно, эту команду не обыгрывал только ленивый. Лишь «Брайтон» и «Ипсвич» выступили с ним вничью, а «Эвертон» даже умудрился уступить. Но всё равно, победу даже над худшей командой АПЛ нужно завоевать. Главный плюс для команды Лопетеги, я так думаю, — это возвращение Фюллькруга в стартовый состав. Он потихонечку набирает форму, уже два раза подряд выходил в основном составе, сыграл по 60 минут. Да, пока не забил, но свои «пять копеек» в последнем победном матче он внёс. И это — огромное подспорье для Лопетеги.

Конечно же, шансов у «Вест Хэма» мало против такого мощного соперника, как «Ливерпуль». Ну а вдруг, вдруг рождественское чудо, вдруг, как в 2021 году будет — «молотобойцы» обыграют соперника дома. Но тогда была осень, а сейчас — зима. И я не верю в чудеса. Я верю в «Ливерпуль». Поэтому беру тут победу «Ливерпуля» и общий тотал голов меньше 4.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».