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«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на матч 19-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на матч 19-го тура АПЛ
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал угловых больше 10.5 за 1.73.

«Вест Хэм» и «Ливерпуль» сойдутся в 19-м туре чемпионата Англии. «Молотки» ещё недавно были в глубочайшей яме, но в матче с «Вулверхэмптоном» начали свою беспроигрышную серию, которая состоит уже из четырёх игр. Клуб отдалился от зоны вылета и очень ценные и важные очки набрал. Понятно, что с «Ливерпулем» будет тяжело. Здесь матч, в котором играет лучшая команда, может быть, не только Англии, а вообще мира сейчас. «Ливерпуль» в прошлом туре обыграл «Лестер» 3:1, при этом пропустил, но смог отреагировать и тремя голами ответить.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь матч с очень, как мне кажется, легко прогнозируемым сценарием. «Вест Хэм» выберет контратакующий план с низким блоком, с обороной всей командой, с намерением компактно защищаться и перекрывать зоны. Но «Ливерпуль» будет вскрывать, он будет владеть мячом, будет доминировать. «Красные» будут, очевидно совершенно, играть от себя.

При таком сценарии, где чётко распределены роли, мне кажется, имеет смысл рассмотреть вариант ставки с угловыми — тотал больше 10.5 в матче с коэффициентом 1.73. Думаю, что «Ливерпуль» будет много атаковать и угловые зарабатывать. А у «Вест Хэма» будет шанс зарабатывать эти угловые в контратаках. Так что, я думаю, коэффициент 1.73 за больше 10.5 угловых — нормальный абсолютно, его можно взять», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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