«Ювентус» — «Фиорентина»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Ювентуса» 2:1 за 8.00.

«Ювентус» на своём поле примет «Фиорентину» в 18-м туре чемпионата Италии. Если бы не последние матчи «фиалок», я бы тут даже сомневался, кто является фаворитом в паре. А так, всё чуть очевиднее становится.

«Фиорентина» неудачно провела последние три матча. Собственно, за этот период она ни разу не выиграла. Дважды «фиалки» уступили в Серии А, причём далеко не самым грозным соперникам — «Болонье» (0:1) и «Удинезе» (1:2). Между этими играми флорентийцы ещё и успели в Лиге конференций очки потерять — 1:1 с «Виторией».

Таким образом, ситуация в Серии А для коллектива из Флоренции чуть ухудшилась. Команда всё ещё идёт высоко, на пятом месте. Но вот отставание от соперников выше у «Фиорентины» уже увеличилось до трёх и шести очков, и это только ближайшие клубы выше.

А вот «Ювентус» добился важного результата в прошлом туре Серии А — обыграл «Монцу» со счётом 2:1. Казалось бы, ничего особенного, соперник не такой уж сильный. Но дело в том, что туринцы до этого шли на серии ничьих. Вообще, ничьи — проблема для нынешней команды Мотты. Она ни разу не проиграла в этом розыгрыше чемпионата, что, конечно, хорошо. Но ничьих при этом у «Юве» всё ещё больше, чем побед — 10 против семи.

С 31 очком «старая синьора» сейчас располагается на шестом месте. Собственно, «Фиорентине» она уступает только по дополнительным параметрам. Интересно, что разница голов у них почти одинаковая — пропустили они по 13 мячей, а вот забили «фиалки» на один гол больше, 29, у «Юве» — 28.

Учитывая последние неудачи «Фиорентины», поверю тут в «Ювентус». Всё-таки клуб ни разу не проиграл ещё в текущей Серии А, это нужно учитывать. В прошлом туре команда Мотты ещё и победила, прервав серию ничьих. Так что и сейчас туринцы с большей вероятностью выиграют.

Ставлю на победу «Ювентуса» со счётом 2:1 — котировка 8.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».