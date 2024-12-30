«Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз на матч 30 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Питтсбург» — «Айлендерс».

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.40.

Не прошло и суток, как соперники встречаются вновь, но уже в Питтсбурге. Теперь у «пингвинз» преимущество в виде поддержки родных трибун. Команды вспомнили немного позабытое за время рождественского перерыва, и в то же время запасы энергии ещё не растрачены. Накануне «Айлендерс» одержали результативную и яркую победу, что на них совсем не похоже.

В начале сезона «Питтсбург» выглядел безнадёжно, но Майк Салливан смог устранить проблемы и отладить систему. Теперь победы случаются почаще поражений, в результате чего до зоны уайлд-кард рукой подать. Всё очень близко, ведь плотность в этой части таблицы солидная.

Немаловажно, что уступали «пингвины» в последнее время почти исключительно на выезде. А дома всё хорошо. «Островитяне» выиграли лишь 7 из 19 выездных встреч. В предыдущем матче в гостях они крупно уступили несчастному «Баффало» (1:7). Предлагаем взять лобовую победу «Питтсбурга». Накануне «Айлендерс» были хороши, а два сильных матча подряд они не проводили уже очень давно. Всякое может быть, но такой коэффициент кажется подарком.