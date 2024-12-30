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«Ипсвич» — «Челси»: прогноз на матч

«Ипсвич» — «Челси»: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ипсвич» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» всухую за 2.90.

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«Трактористы» практически всё время проводят на своей половине поля, с предельной концентрацией обороняя ворота. На большее у Кирана Маккенны банально нет ресурсов. «Ипсвич» видится лёгкой добычей для «Челси». С настроем у «аристократов» не должно возникнуть проблем после свежих осечек с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:2).

Мареска сделает выводы. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы проделал огромную работу по возвращению «Челси» в число претендентов на победу в АПЛ. «Аристократы» уступили только в 3 из 18 матчей в первенстве и пять раз сыграли вничью. Предлагаем заключить пари на то, что они победят «Ипсвич» и не пропустят. Коэффициент очень вкусный.

В предыдущем туре АПЛ «Ипсвич» безнадёжно уступил «Арсеналу» (0:1). «Канониры» безоговорочно доминировали, не подпуская к своим воротам. «Трактористы» создали моментов на несчастные 0.16 xG. Всего в 18 играх первенства они забили 16 мячей — меньше лишь у имеющего в запасе игру «Эвертона» (на один) и замыкающего турнирную таблицу «Саутгемптона».

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