«МЮ» — «Ньюкасл»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» победит за 2.58.

«Красные дьяволы» занимают 14-е место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. Это очень много на фоне последних результатов. А результаты плачевные. В пяти последних турах чемпионата Англии коллектив потерпел четыре поражения с общим счётом 2:10. Да, соперники с характером, но и сами «красные дьяволы» не мальчики для битья.

«Ньюкасл», напротив, проживает восходящий тренд. Добыл три победы подряд в АПЛ, а между тем выиграл у «Брентфорда» в Кубке английской лиги. Любопытно, что за эти три победные встречи в АПЛ он не пропустил ни одного мяча, забив при этом 11. «Манчестер Юнайтед», к слову, вообще остался без голов в двух последних турах.

Если вспомнить, что с приходом шейхов «Ньюкасл» до кучи научился играть с «Манчестер Юнайтед», то ставка на «Ньюкасл» напрашивается сама. «Сороки» выиграли три из четырёх прошлых встреч с «красными дьяволами». Все — всухую и без особого шика. На этот раз голевого парада тоже может не быть. Ждём что-то вроде 1:0 в пользу гостей.