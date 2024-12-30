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«Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз на матч в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Брайтон»: прогноз на матч в Бирмингеме
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Брайтон».

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.00.

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Под руководством Фабиана Марка Хюрцелера «Брайтон» здорово начал сезон, однако затем подсдулся. Побед нет с 12-го тура, и за эти шесть встреч к данной минуте удалось добыть всего четыре очка благодаря четырём ничейным исходам. А ведь соперники были более чем играбельные — и «Саутгемптон» (1:1), и «Фулхэм» (1:3), и «Лестер» (2:2), и «Кристал Пэлас» (1:3). И другие. И вообще ни одного топа.

Любопытно также, что в последнем туре «чайки» на домашнем стадионе скатали нулевую ничью с «Брентфордом» (0:0), который не очень хорош на выездах. Сохранить свои ворота нетронутыми получилось впервые с середины октября. И это, конечно, очень подходит «Астон Вилле». Той самой «Астон Вилле», которая вместе с Унаи Эмери на посту главного тренера делает вещи. Творит историю, если угодно.

Да, бирмингемская команда накануне получила 0:3 от «Ньюкасла». Но ведь там случилось не самое очевидное удаление уже на 32-й минуте. Кроме того, «Астон Вилла» в последнее время очень хороша на своём поле. Не уступила «Ювентусу» (0:0) в Лиге чемпионов, обыграла «Брентфорд» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0) в чемпионате Англии. Победу над «Сити» мы уже с вами вспомнили. Добавьте сюда приятную историю встреч, где «Вилла» выиграла четыре из пяти прошлых с «Брайтоном» дома, и получите логичную ставку на её новую победу.

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