«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера

Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Вест Хэм» победит с форой (+1.5) за 1.85.

«Вроде бы очередная победа над середнячком «Вест Хэмом» выглядит обязательной, очевидной и лёгкой. Но так ли всё просто на самом деле? Одни только личные встречи в Лондоне вызывают вопросы:

3:2 в 2021 году, 1:2 в 2023 году, 2:2 в 2024 году.

В трёх предыдущих очных матчах на родном стадионе «Вест Хэм» оказывал максимальное сопротивление «Ливерпулю». И в том числе из-за этого я проверю фору (+1.5) на хозяев за вполне приличный коэффициент 1.85.

Стилистически команда Хулена Лопетеги – неудобный соперник для Арне Слота. Например, дома с «Брайтоном» в прошлом туре «Вест Хэм» выдал 46% владения. «Молотобойцы» в основном играют не от себя, а с целью разрушения чужой тактики.

«Ливерпулю» с такими командами непросто: 3:3 с «Ньюкаслом», 1:0 с «Жироной», 2:2 с «Фулхэмом», 2:1 – с «Саутгемптоном». В каждой из недавних подобных встреч фора (+1.5) на соперников заходила. В четырёх случаях из шести – с запасом одолели только «Тоттенхэм» и «Лестер».

В этой ставке есть очевидный риск, если «Ливерпуль» поведёт в счёте, а соперник раскроется. Но за приличный коэффициент можно аккуратно проверить», — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».

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