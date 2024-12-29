Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль».

Ставка: «Вест Хэм» победит с форой (+1.5) за 1.85.

Материалы по теме
Против «Ливерпуля» постоянно заходит одна ставка. Воспользуемся?
Против «Ливерпуля» постоянно заходит одна ставка. Воспользуемся?

«Вроде бы очередная победа над середнячком «Вест Хэмом» выглядит обязательной, очевидной и лёгкой. Но так ли всё просто на самом деле? Одни только личные встречи в Лондоне вызывают вопросы:

  1. 3:2 в 2021 году,
  2. 1:2 в 2023 году,
  3. 2:2 в 2024 году.

В трёх предыдущих очных матчах на родном стадионе «Вест Хэм» оказывал максимальное сопротивление «Ливерпулю». И в том числе из-за этого я проверю фору (+1.5) на хозяев за вполне приличный коэффициент 1.85.

Стилистически команда Хулена Лопетеги – неудобный соперник для Арне Слота. Например, дома с «Брайтоном» в прошлом туре «Вест Хэм» выдал 46% владения. «Молотобойцы» в основном играют не от себя, а с целью разрушения чужой тактики.

«Ливерпулю» с такими командами непросто: 3:3 с «Ньюкаслом», 1:0 с «Жироной», 2:2 с «Фулхэмом», 2:1 – с «Саутгемптоном». В каждой из недавних подобных встреч фора (+1.5) на соперников заходила. В четырёх случаях из шести – с запасом одолели только «Тоттенхэм» и «Лестер».

В этой ставке есть очевидный риск, если «Ливерпуль» поведёт в счёте, а соперник раскроется. Но за приличный коэффициент можно аккуратно проверить», — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

Материалы по теме
«МЮ» — «Ньюкасл». Мышам на смех
«МЮ» — «Ньюкасл». Мышам на смех
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android