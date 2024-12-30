«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз Вредного букмекера

Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев дал прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.93.

«У «Ньюкасла» четыре выигрыша подряд с общим счётом 14:1 – феноменально! Вроде бы ставить против команды в таком тонусе — самоубийство. Но копнём чуть глубже.

Последняя победа «Ньюкасла» на «Олд Траффорд» в АПЛ случилась аж в декабре 2013-го – 11 лет назад! Так с чего столь мощная серия должна прерваться? По подбору игроков «Манчестер» сильнее и статуснее. Да, пока есть проблемы со взаимопониманием и стабильностью, но не всегда же проигрывать.

Как бы это ни звучало странно – красная карточка Бруну Фернандеша может пойти «МЮ» на пользу. Истеричный и нервный капитан тянул команду вниз именно своим поведением и переизбытком эмоций. Теперь футболисты сосредоточатся на процессе, эта дополнительная энергия поможет добиться результата.

Ещё одна осечка Аморима — и не факт, что у руководства «Манчестера» хватит терпения. После всевозможных сокращений и неадекватных решений уже ничему не удивлюсь. Тренер чувствует давление, футболисты обязаны сплотиться вокруг него и скатать как минимум ничью. «Ньюкасл» сейчас набрал ход, но назвать его машиной никак нельзя", — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».

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