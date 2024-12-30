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«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч в Омске

«Авангард» — «Металлург»: прогноз на матч в Омске
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Авангард» — «Металлург».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.80.

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«Металлург» пережил гораздо меньше изменений и набрал неплохой ход перед небольшим перерывом (четыре поражения против 11 побед). Казалось, действующий чемпион разобрался с трудным стартом и начал подниматься в турнирной таблице Восточной конференции.

Однако после перерыва у Андрея Разина снова многое идёт не по плану. На днях возникли трудности с «Автомобилистом». На дистанции у «лис» с результативностью полный порядок (104 гола в 39 матчах), но во встречах с сильными соперниками они забивают совсем мало.

Поэтому хорошим вариантом для ставки видится ТМ 5.5 шайбы. История очных встреч только за. Лишь в одной из шести последних соперники на двоих сумели забить больше пяти голов. «Металлург» стал очень прагматичен. Только 3 из 17 предыдущих матчей с его участием получились результативными.

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