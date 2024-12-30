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«Авангард» — «Металлург»: назван фаворит матча КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: назван фаворит матча КХЛ
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30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» примет «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Джи-Драйв Арена» в Омске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.47.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

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