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Названы шансы «МЮ» прервать серию из трёх поражений

Названы шансы «МЮ» прервать серию из трёх поражений
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В понедельник, 30 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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«МЮ» идёт на серии из трёх поражений во всех турнирах.

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.75 (36%), в то время как победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.55 (39%).

На ничью можно поставить за 3.90 (25%). Если «МЮ» не проиграет, зайдёт коэффициент 1.60 (61%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

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