«Ипсвич» — «Челси»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

30 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Джон Брукс.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно около 68% вероятности.

Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 7.10 — приблизительно 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10, что составляет около 19%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ипсвич» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.