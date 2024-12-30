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«Астон Вилла» — «Брайтон»: букмекеры определили фаворита матча АПЛ

«Астон Вилла» — «Брайтон»: букмекеры определили фаворита матча АПЛ
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В понедельник, 30 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится встреча 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 49% вероятности.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.70 (около 27% вероятности). Меньше всего верят в ничейный исход, коэффициент составляет 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

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