«Флорида» — «Рейнджерс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Флорида» — «Рейнджерс».

Ставка: «Флорида» победит + тотал больше 4.5 гола за 1.98.

«Флориде» по-прежнему не хватает стабильности. То действующий чемпион собирается с мыслями и выдаёт отличные серии, то терпит несколько подряд разгромных поражений. И всё же располагается на второй строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Значит, положение рабочее.

А вот «синерубашечники» проиграли 14 из 18 предыдущих матчей. Все поражения потерпели в основное время. Жуть, просто жуть. Жуткий кризис окутал клуб из Нью-Йорка с ног до головы. Рождественского перерыва Питера Лавиолетту не хватило для устранения всех проблем. 29 декабря его подопечные разгромно уступили на выезде «Тампа-Бэй» (2:6). Шестёркин был заменён после пяти пропущенных шайб. Дополнительно давит то, что он стал самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Бо́льшая часть хоккеистов «Рейнджерс» выглядит потерянными. Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы. Пропускают «синерубашечники» в последнее время очень много от всех подряд. Рассчитывать на вменяемую поддержку защитников Шестёркину не приходится.

После двух подряд встреч без заброшенных шайб «пантеры» будут заряжены забить как можно больше. На дистанции с результативностью у них всё здорово (126 шайб в 37 играх). В последнем матче в 2024 году «Флорида» просто обязана сделать сыгравшему огромную роль в победе в Кубке Стэнли Сергею Бобровскому хороший подарок. Уверенная победа над «Рейнджерс» сгодится.