«Авангард» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.75.

«Сейчас очевидно, что одной из команд, наиболее плодотворно использовавших декабрьскую паузу, была «Магнитка». Подопечные Разина здорово преобразились. Прибавили и в креативе, и в дисциплине, и в умении поставить соперника в тупик нестандартными ледовыми решениями. Неслучайно после перерыва у чемпионов четыре победы подряд, причём все добыты в матчах с богатыми, звёздными клубами Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Нет сомнений в том, что из Омска уральцы увезут пятую. Неделю назад «Магнитка» дома победила «Авангард» только по буллитам, но это был тот случай, когда счёт не отражал подавляющего игрового преимущества хозяев. 52-20 по броскам, тотальное превосходство по голевым моментам. За это время «ястребы» сильнее не стали – пропустить целых шесть от «Лады» тоже надо умудриться. Так что ждём типичный верховой матч (минимум шесть заброшенных шайб на двоих) и уверенную победу гостей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».