Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Авангард» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.75.

«Сейчас очевидно, что одной из команд, наиболее плодотворно использовавших декабрьскую паузу, была «Магнитка». Подопечные Разина здорово преобразились. Прибавили и в креативе, и в дисциплине, и в умении поставить соперника в тупик нестандартными ледовыми решениями. Неслучайно после перерыва у чемпионов четыре победы подряд, причём все добыты в матчах с богатыми, звёздными клубами Востока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Нет сомнений в том, что из Омска уральцы увезут пятую. Неделю назад «Магнитка» дома победила «Авангард» только по буллитам, но это был тот случай, когда счёт не отражал подавляющего игрового преимущества хозяев. 52-20 по броскам, тотальное превосходство по голевым моментам. За это время «ястребы» сильнее не стали – пропустить целых шесть от «Лады» тоже надо умудриться. Так что ждём типичный верховой матч (минимум шесть заброшенных шайб на двоих) и уверенную победу гостей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android