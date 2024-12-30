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«Авангард» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.82.

«Авангард» будет сильно изменён. Наверняка мы увидим Ги Буше, который вернётся после Рождества. Также «Авангард» сильно изменил состав в дедлайн. Появился Окулов, сильный игрок, которого я очень уважаю. Ушёл Галиев, да и в целом состав «Авангард» существенно изменился.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК
Авангард
Омск
1-й период
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

«Авангард» играет дома, и не стоит забывать, что матчи омичей против «Металлурга» получаются на тоненького. Была игра, когда «Металлург» нанёс 50 бросков по воротам против 20 у «Авангарда» и выиграл лишь в овертайме 2:1. До этого была победа «Авангарда».

Я не готов в этом матче играть тотал больше. У Омска очень хорошее трио вратарей, а за «Магнитку» играет Илья Набоков. Я считаю, что с приездом Буше и с новыми игроками у себя дома «Авангард» просто одержит победу», — приводит слова Лысенко «РБ Спорт».

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