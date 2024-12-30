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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.87.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сыграют друг с другом 30 декабря в 19-м туре АПЛ. «Сороки» выступают стабильно. В прошлом сезоне чуть-чуть не хватило им для попадания в еврокубки, а в этом дела идут даже чуть лучше, чем в прошлом. Пятое место, 29 очков, 30 забитых голов, 21 пропущенный. В последнем матче командой Хау был обыгран футбольный клуб «Астон Вилла» со счётом 3:0. В общем, всё у «Ньюкасла» шикарно.

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И тут «сороки» едут играть с командой, у которой пока большие проблемы, в которой идёт перестройка, и пока ничего не получается у нового тренерского штаба. Поэтому я отдаю предпочтение гостям. Я за стабильность. Предлагаю рассмотреть ставку «победа «Ньюкасла» с форой (0)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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